Trindade goleia Bragantino e se garante na próxima fase da Copinha

O Trindade conseguiu na última rodada a classificação para a próxima fase na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os goianos enfrentaram o Brangantino, em Mogi das Cruzes, pelo Grupo 30, e dessa vez, o tacão não deixou a vitória escapar no final e goleou os paulistas, pelo placar de 4 a 0.

Os goianos entraram na partida precisando da vitória para se classificar, além disso, o rival não guardava boas lembranças, já que no ano passado o Tacão foi eliminado pelo Bragantino, mas dessa vez, o Trindade não deu chances para o azar. Wallyson duas vezes, Gustavo e Café foram os autores dos gols da goleada.

A vitória deixa o Trindade com 5 pontos e na liderança do grupo, porém ele pode ser ultrapassado pelo Grêmio, que enfrenta o União Mogi. Na próxima fase, o Tacão já pode fazer um clássico goiano, já que o time irá enfrentar um rival do grupo 29, no qual o Goiás é líder.