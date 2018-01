Trindade estreia com empate na Copa São Paulo

Primeira equipe goiana a entrar em campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018, o Trindade estreou com empate na maior competição de base do País. O Tacão vencia a partida por 1 a 0 até os 43 minutos do 2º tempo quando sofreu o gol de empate.

Os tentos da partida foram marcados pelos atacantes Gustavo (Trindade) e Damasceno (União Mogi).

O Trindade ainda aguarda o resultado do duelo entre Bragantino e Grêmio para saber em qual posição terminará a 1ª rodada da Copa São Paulo. O próximo confronto da equipe goiana será contra o Grêmio, nesta sexta-feira (5), às 21 horas.