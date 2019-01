Esporte Trindade é derrotado pelo Figueirense e está fora da Copinha Time catarinense vence por 4 a 1 e decreta queda do time goiano na 3ª fase do torneio

O Trindade está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando no Estádio Alfredo Chiavegato, em Jaguariúna, o Tacão foi goleado pelo Figueirense, por 4 a 1, neste domingo (13), e deu adeus à competição de base, na 3ª fase - foi a melhor participação da equipe da capital da fé no torneio. No jogo, o Tacão sofreu com um gol logo aos 2 minutos, marcado por Jo...