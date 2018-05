Esporte Trinca goiana entra em campo pela Série D Pela 4ª rodada da competição, clubes do Estado tentam encaminhar classificações. Iporá e Itumbiara têm desafios em casa. Camaleão joga fora

Com apenas 18 anos de fundação e em sua primeira participação em uma competição nacional, o Iporá é o grande destaque do Estado na 4ª Divisão. Líder do seu grupo (A10) e uma das poucas equipes que ainda estão com 100% de aproveitamento e não sofreram gols, o Lobo Guará vem no embalo de cinco vitórias consecutivas (2 no Goianão e 3 na Série D) e pode selar vaga na próxima...