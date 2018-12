Esporte Trilha para Libertadores é definida Grupos são conhecidos e equipes já têm seus primeiros adversários na competição continental

A edição de 2019 da Copa Libertadores da América ganhou contornos ontem. A Conmebol realizou o sorteio em sua sede, no Paraguai, e definiu o caminho não só do torneio mais importante da América do Sul, mas também os confrontos da 1ª fase da Copa Sul-Americana. Assim, 14 clubes brasileiros conheceram como serão seus primeiros passos nas competições internacionais na próxima temp...