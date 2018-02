Tribunal mantém punição, e Hélio dos Anjos terá de cumprir mais dois jogos de suspensão

O Goiás não conseguiu reverter a punição ao técnico Hélio dos Anjos de suspensão de quatro partidas pela expulsão na rodada de abertura do Campeonato Goiano por reclamar da arbitragem. O treinador esmeraldino pegou gancho de quatro partidas, mais multa de R$ 5 mil. Por maioria de votos, o Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás (TJD-GO) negou provimento ao recurso, nesta terça-feira (6), e manteve a pena.

O clube alviverde tentou novo recurso, agora no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com pedido de efeito suspensivo.

Hélio dos Anjos já cumpriu duas partidas de suspensão. Agora, cumpre as duas que restam nos dois próximos jogos do Goiás no Estadual, contra Aparecidense, sábado (10), e Anápolis, dia 14, caso não consiga o efeito suspensivo, que deve ser apreciado até sexta-feira (9).

O técnico foi expulso na 1ª rodada do Estadual, no Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, após reclamar do fato de o quarto árbitro do jogo contra a Aparecidense avisar o árbitro da partida sobre um pênalti cometido por um jogador esmeraldino.

Hélio dos Anjos foi denunciado com base no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição de uma a seis partidas de suspensão, além de multa, para quem "ofender alguém em sua honra". Pegou quatro partidas e multa de R$ 5 mil, punição mantida nesta terça-feira (6).