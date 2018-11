Esporte Tribunal de SP suspende penhora da taça do Mundial de Clubes do Corinthians A penhora havia sido determinada em primeira instância devido a uma dívida R$ 2,48 milhões que o clube tem desde 2008

O desembargador Paulo Pastore Filho, da 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, suspendeu na tarde de hoje (09), uma decisão de primeira instância que determinava a penhora e a avaliação da taça do Mundial de Clubes do Sport Clube Corinthians Paulista, conquistada em 2012. O despacho suspende a penhora até o julgamento do mérito pelos demais d...