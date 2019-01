Esporte Triatleta goiano Santiago Ascenço vence meio Ironman considerado o mais bonito do mundo, no Chile Em pouco menos de quatro horas, esportista de 39 anos pedalou 90, correu 21 e nadou por quase dois quilômetros até se sagrar campeão em Pucón

O triatleta goiano Santiago Ascenço venceu, no último domingo (13), o IronMan 70.3 de Pucón, no Sul do Chile, competição conhecida no meio do esporte como "a mais bonita do mundo". Ascenço, de 39 anos, completou a prova em que os atletas precisam praticar 1,9 quilômetro de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida, em 3h59min. Completaram o pódi...