Esporte Treinos livres do Goiás Superbike serão neste sábado

A 3ª etapa do Goiás Superbike terá, neste sábado, os treinos livres para definição do grid de largada da prova, que será realizada amanhã, no Autódromo de Goiânia, a partir das 11h10. Os pilotos vão acelerar na pista, para a disputa das atividades, que definirão as posições no grid, entre 12h30 e 16h30. Ontem, pilotos das oito categorias foram à pista para o reconheciment...