Esporte Treino indica que Tite deve repetir em estreia o time escalado contra a Áustria Seleção brasileira viaja na sexta-feira (15) para Rostov, palco da partida contra a Suíça

O técnico Tite deu uma pista nesta quarta-feira da seleção brasileira que vai estrear na Copa do Mundo, domingo, contra a Suíça, em Rostov: ele fez o esperado. No treinamento realizado num dos campos do resort que serve de concentração para a delegação, ele repetiu o time que venceu a Áustria por 3 a 0, no último domingo, em Viena. Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e...