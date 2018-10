Esporte Treino do Fla tem volta de Diego Alves e Diego, que trabalha entre os reservas Volta dos jogadores deve dar novo ânimo para a equipe rubro-negra nesta reta final de campeonato

Após dois dias de folga, o Flamengo se reapresentou nesta terça-feira (16) pela manhã com novidades. Recuperados de problemas físicos, o goleiro Diego Alves e o meia Diego trabalharam normalmente ao lado dos companheiros e devem ficar à disposição para o confronto diante do Paraná, domingo, no Durival de Britto, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois j...