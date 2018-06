Esporte Treino do Brasil tem tentativa de invasão e incidente com Neymar Atacante quase foi atingido por grade que separava os jogadores do público durante autógrafos

Sol forte, pelo menos quatro invasões de gramado, grade caindo próximo a Neymar e centenas de pessoas se espremendo no guard-rail de um viaduto marcaram o primeiro treino da seleção aberto ao público em Sochi - e, a rigor, o primeiro com presença de torcida desde que o grupo começou a se preparar para a Copa do Mundo, em 21 de maio. Em campo, trabalho leve para olhares a...