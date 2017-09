Treino é cancelado por questões de segurança

O tradicional desfile cívico-militar realizado ontem, no Centro, mudou a rotina do Goiás. Por causa do policiamento reforçado no local, o time alviverde decidiu cancelar as atividades ontem e retorna aos treinamentos visando o duelo contra o Santa Cruz, pela 24ª rodada, hoje.

“O treinamento de ontem foi cancelado por causa da segurança envolvendo o feriado de 7 de setembro. Foi levado em consideração também a recente invasão realizada por torcedores no CT do clube”, explicou o técnico Sílvio Criciúma, que frisou que a decisão foi pensada de forma conjunta entre a direção e comissão técnica do clube.

No dia 26, torcedores invadiram o CT do Parque Anhanguera, quebraram equipamentos e estrutura no local e agrediram o zagueiro Bruno Aguiar.

Hoje, o Goiás retorna aos treinos no CT em dois períodos. Para o embate contra o Santa Cruz, dia 15, fora de casa, Sílvio Criciúma poderá contar novamente com o zagueiro Alex Alves, que estava suspenso na derrota para o Paraná.

Após o 12º revés na Série B, torcedores voltaram a criticar a equipe com xingamentos, dessa vez na internet. Jogadores, técnico e diretoria foram os alvos.