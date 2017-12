Treinadores de Atlético e Vila Nova aprovam participação em curso da CBF

Nesse final de semana, encerrou mais uma etapa do curso CBF Academy para treinadores de futebol. Dentre os clubes da capital, dois treinadores participaram, Hemerson Maria e João Paulo Sanches, que fizeram o curso para tirar a Licença A, a segunda maior graduação para treinadores, atrás apenas da Licença Pro.

Para tirar a Licença, são necessários dois anos e os dois comandantes estão no primeiro ano, somente em 2018 que irão pegar o diploma. Ao todo, são 270 horas de aulas teóricas e práticas.

Hemerson Maria, de 45 anos, ressaltou que essa primeira etapa foi de muito aprendizado e que ele aproveitou para trocar conhecimentos, já que o curso contou com nomes conceituados, como Jair Ventura, Zé Ricardo, Roger Machado, Enderson Moreira dentre outros.

"A participação neste curso promovido pela CBF me fortaleceu muito como profissional. Penso que os conteúdos e informações que compartilhei com os meus colegas serão muito importantes para a sequência da minha carreira", destacou Hemerson Maria, que também disse que serviu para fortalecer os laços de amizade.

João Paulo Sanches, de 37 anos, também ressaltou que o curso serviu para ele poder evoluir e aumentar o círculo de amizades. "Foi um curso que contou com muitos treinadores de alto nível, uma troca de informação muito grande. tivemos muitas palestras sobre o futebol moderno, procurando abordar alguns pontos do dia a dia para facilitar o trabalho com os atletas", disse o comandante rubro-negro.

Além de Hemerson Maria e João Paulos Sanches, o treinador da Aparecidense, Márcio Goiano foi outro treinador do futebol goiano que também participou do curso, que durou 10 dias.