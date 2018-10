Esporte Treinador quer usar psicologia no Atlético Na terceira passagem, Wagner Lopes diz estar mais maduro após cursos e trabalhos dentro e fora do País

Após iniciar a terceira passagem pelo Atlético com vitória sobre o Brasil, por 2 a 1, em Pelotas (RS), o técnico Wagner Lopes explicou que voltou ao clube mais experiente e, ao mesmo tempo, confiante de que ainda é possível obter o acesso à Série A e ciente de que, no futebol, a cobrança anda de mãos dadas com o treinador. Como novidade, pretende aliar conhecimentos a...