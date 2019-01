Esporte Treinador da Aparecidense quer recuperação imediata após derrota na estreia Camaleão volta a campo nesta quarta-feira (23), onde irá enfrentar o Iporá, às 20h30

A derrota na estreia do Goianão foi amarga para a Aparecidense, mas o time não tem tempo para se lamentar. A equipe volta a campo, nesta quarta-feira (23), para enfrentar o Iporá, no estádio Anníbal Batista de Toledo. Para o treinador do Camaleão, Márcio Fernandes, é bom ter uma partida próximo para poder se recuperar logo. "Quando vencemos, eu gosto de ter uma se...