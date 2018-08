Esporte Transferências de jogadores brasileiros geram quase R$ 1 bilhão em negócios Novas operações ainda podem ocorrer, já que a janela para saídas de jogadores do Brasil para o exterior vai até sexta-feira (31)

As vendas de jogadores jovens, o interesse propiciado pela Copa do Mundo e o ressurgimento do futebol do Oriente Médio aqueceram bastante o mercado de transferências para os clubes brasileiros neste ano. Segundo dados da CBF divulgados nesta semana, as negociações com o mercado exterior para chegadas e saídas de jogadores movimentaram até agora quase R$ 1 bilhão por 5...