Esporte Trajeto começa a ser checado pela organização Prova terá largada em Goiânia no mês de agosto

Antes dos carros e das motos começarem a acelerar e a poeira subir nas estradas que receberão o Rali dos Sertões, a direção da prova acerta detalhes técnicos para a competição, que começará no dia 19 de agosto, em Goiânia, e se encerrará no dia 25, do mesmo mês, em Fortaleza. Nesta segunda-feira (9), a direção do evento iniciou a vistoria do trajeto do rali, que só se...