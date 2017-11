Trajetória da agonia: a queda do Atlético em imagens e detalhes

O Atlético conviveu com o drama do rebaixamento desde a 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. Das 36 rodadas disputadas até agora, em 35 o Dragão esteve na zona de rebaixamento (Z4). Foram 34 pontos conquistados em 36 jogos disputados - ainda restam duas partidas a serem realizadas pela equipe. O preço pela campanha ruim durante a Série A não poderia ter sido outro que não o rebaixamento à Série B. O descenso foi confirmado nesta domingo, no Estádio Olímpico, casa do Atlético.

A equipe goiana, no entanto, não foi rebaixada apenas pelo resultado no duelo válido pela 36ª rodada. Ao longo da competição nacional, o time rubro-negro oscilou entre atuações abaixo da expectativa e jogos realmente bons.

O Atlético se despede da Série A com a 2ª pior campanha como mandante e a 4ª pior atuando fora de casa. A equipe atleticana pode mudar estas situações porque ainda restam três partidas na competição, que em caso de vitórias, podem tirar o time da lanterna do Brasileirão, algo que aconteceu em apenas seis rodadas.

Apontado por torcedores e pela diretoria atleticana, um dos fatores cruciais para a queda à Série B trata-se do planejamento utilizado pelo clube visando a montagem do elenco para o Campeonato Brasileiro. Após sofrer desmanche em relação ao time campeão da Série B 2016, o Atlético optou por contratar jogadores, em sua maioria, com status de apostas.

Ao todo, três treinadores comandaram a equipe rubro-negra no Brasileirão: Marcelo Cabo pediu demissão ao término da 4ª rodada, após o time perder todos os jogos iniciais da Série A. Doriva ficou à frente do Dragão por 10 jogos. O treinador somou uma vitória, dois empates e sete derrotas – 16% de aproveitamento. Ele foi demitido após a goleada por 4 a 0 sofrida contra o Sport, na 15ª rodada. O último, que comandará o clube até o término do campeonato, é João Paulo Sanches, que faz parte da comissão permanente do Atlético e seguirá no clube em 2018. No entanto, a equipe terá outro técnico, ainda indefinido.

Destaques

Mesmo com campanha ruim e abaixo da expectativa, o Atlético colheu alguns frutos ao longo da competição. Poucos, mas quem renderam e podem continuar rendendo valores financeiros ao Dragão.

O atacante Everaldo, que marcou 5 gols pelo Atlético, foi negociado com o Querétano, do México, e fez o clube goiano lucrar cerca de R$ 3,5 milhões. Quem também deve receber propostas nas próximas janelas de transferências é o meia e talismã atleticano Luiz Fernando. O jogador de 21 anos é a revelação rubro-negra. Com 7 gols em 30 jogos disputados é o artilheiro do Atlético na Série A.

Piores públicos

O reflexo do time na tabela pôde ser visto nas arquibancadas em jogos que o Atlético foi mandante. Ao todo, 94.041 torcedores pagantes compareceram em 18 jogos do clube em Goiânia. A média foi de 5.224 torcedores. O Dragão, no entanto, deixa a Série A tendo os cinco piores públicos da competição.

Atlético-GO 2x0 Sport - 338 pagantes

Atlético-GO 1x0 Coritiba - 1.035 pagantes

Atlético-GO 3x1 Avaí - 1.661 pagantes

Atlético-GO 1x2 Vitória - 1.738 pagantes

Atlético-GO 3x0 Ponte - 1.818 pagantes

2º turno



A vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na 22ª rodada, acendeu a esperança de que a permanência na Série A seria possível de ser alcançada. O clube emplacou novas vitórias na sequência, sobre Ponte Preta e Avaí, mas, apesar de jogar bem em algumas partidas, perdeu pontos em casa e voltou a sofrer longe dos seus domínios.

Nos últimos quatro jogos como visitante, foram dois empates e duas derrotas. A equipe sofreu viradas ao longo da Série A, saiu de campo derrotado depois de jogar melhor que o adversário e lamentou perder pontos, que poderiam ajudar o clube nesta reta final de Brasileirão.

Walter

Com discurso de reduzir gastos, o Atlético realizou apenas um grande investimento ao longo do ano: a contratação do atacante Walter, que estava sem clube após ter contrato rescindido com o Goiás no começo deste ano.

Em campo, Walter realizou 25 jogos pelo Atlético e marcou apenas cinco vezes e passou por longe jejum de gols. A passagem do pernambucano de 28 anos ficou marcada, além da melhora no futebol na reta final do Brasileirão, pelos problemas de peso do jogador, que chegou a ficar afastado durante 20 dias para tratamento contra o peso. O jogador foi afastado da equipe, assim como Marcos, Paulinho e Niltinho, por não fazer parte dos planos do Dragão para 2018.

Confira uma galeria de fotos com o resumo do Atlético na Série A 2017