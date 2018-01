Três perguntas para Vílson Tadei, técnico da Anapolina

Qual o seu conhecimento sobre o Goiano? Já trabalhei uma vez aqui, no Trindade, mas é um campeonato que muita gente acompanha e conhece. Além dos três times da capital, sempre temos equipes fortes no interior, com muitas condições de chegar à fase final. Este ano, a cidade de Anápolis está muito forte, com três equipes na competição. Pelo que já vi, é uma comp...