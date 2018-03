Três clubes por um destino: a semifinal

Com três times brigando pela classificação à semifinal, o Grupo B do Campeonato Goiano vive rodada importante nesta quarta-feira. Além do Vila Nova enfrentando o ameaçado Itumbiara, a 12ª rodada ainda reserva o choque direto entre líder e vice-líder. Enquanto o Tigre joga no Estádio JK, às 19h30, Aparecidense e Grêmio Anápolis se enfrentam, às 20h30, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.

O Vila Nova busca sua reabilitação na competição. O Tigre não vence no estadual há três jogos e aparece na 4ª colocação geral. O técnico Hemerson Maria não adotou tom alarmante, mas admite que é necessário reagir rápido. “O jogo passa a ser muito importante, porque está afunilando e faltam apenas três partidas. Vamos ter sete confrontos diretos entre as equipes que brigam pela classificação. Muita coisa vai acontecer”, frisou.

Do outro lado, o técnico Sílvio Criciúma teve bom tempo para ajustar a equipe. Como o tricolor folgou na rodada anterior, o treinador teve dez dias para recuperar os atletas e definir a melhor estratégia. Com 7 pontos, o Itumbiara está ameaçado de rebaixamento.

Em Aparecida de Goiânia, a líder Aparecidense, com 19 pontos, vem embalada após vitória sobre o Vila Nova. Por isso, o time vê duelo como fundamental contra o Grêmio Anápolis, que está logo atrás com 18 pontos. “Vai ser um jogo perigoso, mas vamos jogar em casa e temos de vencer”, avaliou o atacante Nonato, artilheiro do campeonato com seis gols.

O técnico Márcio Azevedo terá alguns problemas para escalar a equipe. O zagueiro Mirita e o meia Washington estão suspensos. Em contrapartida, o meia Cristian pode voltar.

O Grêmio Anápolis é a principal surpresa da competição até o momento. O time está na frente dos tradicionais Anapolina e Anápolis e tem chances reais de avançar à próxima fase. Para isso, o time comandado por Edson Júnior encara confrontos diretos com Aparecidense, nesta quarta-feira, e Vila Nova no sábado.