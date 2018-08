Esporte Três clubes brigam pela liderança da Divisão de Acesso

A 8ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano será complementada neste domingo, com quatro partidas. A programação de jogos do dia será aberta às 15h30, com o Novo Horizonte enfrentando o Trindade e tentando recuperar a liderança geral, perdida para o Crac, após dois empates consecutivos - diante de Jataiense (2 a 2) e América (0 a 0). Já o time de Catalão...