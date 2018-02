Trânsito sem alterações

Dois eventos esportivos em locais próximos pode deixar o trânsito complicado na região do Goiânia Arena, que recebe o duelo de basquete Brasil x Colômbia, e do Serra Dourada, que terá o jogo Vila Nova x Joinville, pela Copa do Brasil.Segundo a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), o Goiânia Arena está pronto para receber 11.970 torcedores. Se...