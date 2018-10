Esporte Tottenham sua, mas bate o lanterna Cardiff e se aproxima dos líderes no Inglês O resultado levou o Tottenham a 18 pontos, um atrás dos líderes Manchester City e Liverpool

O Tottenham ficou longe de repetir suas melhores atuações da temporada, mas venceu neste sábado e se aproximou dos líderes do Campeonato Inglês. O time londrino recebeu o lanterna Cardiff em Wembley, ficou com um jogador a mais em boa parte do confronto e levou a melhor com um magro 1 a 0. O resultado levou o Tottenham a 18 pontos, um atrás dos líderes Manchester ...