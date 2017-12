Torneios de clubes na Europa vão render R$ 10 bilhões para Uefa

A Uefa caminha para obter uma arrecadação inédita de quase R$ 10 bilhões nesta temporada com seus torneios de clubes, permitindo uma distribuição recorde de prêmios. Dados obtidos pelo Estado revelam que a Liga dos Campeões, Liga Europa e a Supercopa devem gerar aos cofres da entidade 2,35 bilhões de euros.



Desse total, 1,7 bilhão de euros (cerca de R$ 6,6 bilhões) serão redistribuídos aos clubes do continente. Outros 200 milhões de euros (R$ 777 milhões) ainda serão usados para promover o futebol de base.



Dos 32 times que começaram a Liga dos Campeões, todos terão assegurados 12,7 milhões de euros (R$ 49,3 milhões), mesmo perdendo todos os jogos da fase de grupos. Em caso de vitória, somam mais 1,5 milhão de euros por jogo (R$ 5,8 milhões). Um empate garante mais 500 mil euros (R$ 1,9 milhão).



Os 16 times que passaram para as oitavas de final ainda somarão mais 6 milhões de euros em prêmios (R$ 23,3 milhões). Quem passar para as quartas tem assegurado mais 6,5 milhões de euros (R$ 25,2 milhões). Para os quatro semifinalistas, são mais 7,5 milhões de euros (R$ 29,1 milhões) cada.



O grande campeão ainda embolsa mais 15,5 milhões de euros (R$ 60,2 milhões) e o vice outros 11 milhões de euros (R$ 42,7 milhões).



Na prática, se um clube vencer todas suas partidas na fase de grupos e chegar até o título, ele sai da Liga dos Campeões com um cheque de 57,2 milhões de euros (R$ 222 milhões). Isso sem contar ainda com os direitos de TV que podem adicionar mais 30 milhões de euros (R$ 116 milhões).



Os lucros do torneio mais bem sucedido do mundo são tantos que a Uefa decidiu distribuir dinheiro até mesmo para os clubes que não conseguem superar a fase de pré-classificação, quando ainda disputam uma vaga nos grupos de primeira fase.



As eliminatórias podem gerar ainda pagamentos que variam entre 260 mil euros (R$ 1 milhão) a 420 mil euros (R$ 1,6 milhão) aos times.