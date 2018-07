Esporte Torneio reúne 170 atletas de seis países em Goiás

Aparecida de Goiânia recebe a partir desta terça-feira a 2ª edição do Torneio Internacional de Tênis de Goiás. A competição, que reúne atletas a partir de 35 anos, receberá 170 tenistas de seis países. Além de brasileiros, argentinos, colombianos, italianos, turcos e estadunidenses disputarão títulos em 19 categorias - são 10 no masculino e 9 no feminino. Os jogos ocorrem no ...