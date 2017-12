Torino divulga camisa verde em homenagem à Chape

O Torino divulgou o modelo da camisa que usará neste sábado (2), em partida contra a Atalanta pelo Campeonato Italiano, para homenagear a Chapecoense pelo desastre aéreo de 28 de novembro de 2016, que matou 71 pessoas.

O uniforme é predominantemente verde escuro, com o touro que simboliza o clube italiano e o emblema da Kappa, fornecedora de material esportivo, em tom mais claro. Já o escudo do Torino manteve os tradicionais grená e branco.

A camisa terá edição limitada de 1,5 mil exemplares, e parte dos recursos arrecadados com as vendas será destinada às famílias dos mortos no acidente que dizimou a delegação da Chape, assim como ocorrera com o Torino em 1949.

No dia 4 de maio daquele ano, o avião que levava os jogadores do Toro se chocou contra a Basílica de Superga, em Turim, matando as 31 pessoas a bordo. Apelidada de "Grande Torino", aquela equipe conquistara cinco títulos nacionais na década de 1940 e era a base da seleção italiana da época.