Torcida lamenta definição do Olímpico para estreia

O torcedor colorado, que continuará aguardando por tempo indeterminado a volta ao OBA, lamenta não poder ver o Vila Nova atuando em sua casa. Durante os treinos do Tigre, alguns torcedores visitam a praça esportiva ou CT do time colorado para acompanhar a equipe. O conferente de móveis Edvan do Santos diz que sente falta de ver seu time do coração em sua casa.“Eu moro...