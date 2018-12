Esporte Torcida do Santos organiza recepção para Sampaoli em aeroporto

A torcida do Santos está organizando uma grande recepção para o argentino Jorge Sampaoli, que deve chegar ao Brasil na tarde de domingo. Os fãs do clube devem receber o treinador no aeroporto de Guarulhos. Nas redes sociais, os santistas estão se mobilizando para receber de maneira calorosa o treinador que virá ao País para discutir os últimos detalhes da proposta sa...