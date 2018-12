Esporte Torcida do River foi 'roubada' por mudança de jogo para Espanha, diz Gallardo Técnico do clube argentino havia se envolvido, anteriormente, em polêmicas, ao ser visto no jogo contra o Grêmio, na semifinal, quando estava suspenso pela CONMEBOL

O técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, voltou a atacar a Conmebol em razão da transferência da finalíssima da Copa Libertadores do estádio Monumental de Núñez, do River, para o Santiago Bernabéu, do Real Madrid, na capital espanhola. Para o treinador, os torcedores argentinos foram "roubados" por conta da decisão da entidade. "Em algum momento vamos reavaliar tudo o...