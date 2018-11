Esporte Torcida colorada com orgulho ferido

A goleada sofrida para o Brasil de Pelotas, pelo placar de 5 a 0, e as poucas chances de acesso para a Série A pelo segundo ano consecutivo desmotivaram os colorados. A torcida está, mais uma vez, com o orgulho ferido. “Gostaria de fazer uma pergunta para os líderes do Vila Nova: ‘Eles possuem filhos?’ Os meus vão sempre ao estádio e, na maioria das vezes, saem chorando p...