Esporte Torcida colorada aprova volta ao OBA

A volta do Vila Nova ao Onésio Brasileiro Alvarenga foi do jeito que a torcida colorada queria. Além da vitória sobre o Crac e o primeiro gol de Danilo pelo Tigre, os torcedores aprovaram o OBA como casa para os jogos do Campeonato Goiano. “O OBA traz um sentimento de saudosismo para a torcida. Sou torcedor do Vila Nova há muito tempo, e estava com saudades de assistir j...