Esporte Torcida celebra nova casa

A reabertura do Estádio Antônio Accioly, neste sábado, com o jogo entre Atletico e Coritiba, pela Serie B do Campeonato Brasileiro, fez vibrar o coração dos torcedores rubro-negros. Muitos deles, no jogo, presenciaram a concretização de um feito que parecia improvável nos últimos anos, quando a praça esportiva quase veio abaixo. Ver o Antônio Accioly receber uma part...