Esporte Torcedores estão destruindo a imagem negativa que a Rússia tinha, diz Putin Mandatário russo participou de encontro com o chefe maior da Fifa, Gianni Infantino, nesta sexta-feira (6)

O presidente russo, Vladimir Putin, considera que os torcedores estrangeiros estão "ajudando a destruir muitos dos estereótipos sobre a Rússia". Num encontro nesta sexta-feira com ex-jogadores e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, o chefe do Kremlin ressaltou sobre o papel positivo da Copa do Mundo para a imagem da sua nação. "As pessoas estão vendo que a Rúss...