Torcedores do Nação Esmeraldina relatam problemas para entrar em jogos do Goiás

Contra a Anapolina, alguns torcedores esmeraldinos tiveram problemas para entrar no Serra Dourada. Um vídeo enviado à redação do POPULAR mostra que alguns associados do Nação Esmeraldina, programa de sócio-torcedor do clube, tiveram problemas para passar pelas catracas do Estádio Serra Dourada e só conseguiram entrar após o jogo já ter começado.

"O pessoal do Nação (Esmeraldina) falou que poderíamos entrar em qualquer catraca do estádio, mas que deveríamos pegar ingressos para concorrer à viagem a Curitiba, mas, lá na hora, eles não estavam emitindo mais ingressos e nós não conseguimos entrar porque a nossa carteirinha também não estava passando", disse Paulo Henrique Morais, autor do vídeo e sócio do programa.

Outros torcedores também reclamaram e disseram que o fato é recorrente, com disse Marco Antônio Fernandes. "No jogo contra o Boa (Esporte), já aconteceu da carteirinha não passar, mas eles imprimiram ingressos para nós. Contra o Itumbiara, voltou a acontecer e, ontem (quarta-feira), em um jogo pequeno, novamente, a diferença foi que chegamos um pouco em cima da hora e só conseguimos entrar com o jogo rolando", disse o torcedor.

"Nós pagamos para ter comodidade, mas acabamos ficando chateados com essa situação. Ontem (quarta-feira), cerca de 15 pessoas tiveram problemas com as carteirinhas, que não passavam. Já havia ocorrido isso e eles recolheram as carteirinhas, alegando que era para atualização, mas devolveram e o problema permaneceu", disse Guilherme Pessoa sócio do alviverde.

O Goiás foi procurado pela reportagem do POPULAR, porém, o responsável pela área, Dyego Medeiros, por meio da assessoria do clube, ressaltou que houve uma reunião por conta dos problemas e que as medidas serão tomadas, mas não quis se pronunciar à reportagem.