Torcedores do Goiânia se mobilizam para tentar reerguer clube

Depois da frustração de deixar escapar mais uma vez a oportunidade de voltar à 1ª Divisão, torcedores do Goiânia esperam um 2018 diferente e já começam a se mobilizar para tentar colaborar com a reconstrução do clube. Sábado, às 14 horas, no Mercado da Rua 74, no Centro, será realizada a reunião chamada ‘Retomada’, que contará com show do grupo Parças Jazz Band. ...