Esporte Torcedores do Goiás pedem preocupação com permanência em 2019 Esperança da torcida esmeraldina é de que o Goiás lute para não voltar a cair para a Série B do Brasileiro

A felicidade da torcida alviverde foi compartilhada com o elenco do Goiás, neste domingo (18), no aeroporto Santa Genoveva. A satisfação por voltar a ser Série A estava estampada nos sorrisos e gritos, retribuídos com carinho pelos atletas, que venceram o Oeste no sábado (17) e, com a ajuda de outros resultados, sacramentaram a conquista do acesso. Festa não irá faltar...