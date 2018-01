Torcedores do Goiás fazem churrasco dentro de ônibus indo para jogo; assista

Tem circulado nas redes sociais um vídeo que mostra torcedores do Goiás fazendo um churrasco dentro de um ônibus da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo, em Goiânia.

Nas imagens, é possível ver que uma pequena churrasqueira foi montada no corredor do veículo, com diferentes pedaços de carne sendo assados pelos torcedores.

Neste domingo (21), o time esmeraldino enfrentou o Vila Nova no Estádio Olímpico, no centro da capital. Sob a política da torcida única, apenas torcedores do Goiás puderam comparecer à partida.

Ao POPULAR, a assessoria da RMTC informou que a companhia já tomou conhecimento do vídeo e está realizando uma apuração interna para identificar em qual ônibus o incidente ocorreu.

