Torcedores de Flamengo e Independiente vivem expectativa por final da Sul-Americana

Título continental será decidido entre as duas equipes nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio

Cristiano Borges/O Popular

Juntos, o flamenguista Brenno Machado (E) e o argentino Pablo Magul demonstram animação com a final da Copa Sul-Americana, hoje