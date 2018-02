Torcedores de Atlético e Vila Nova podem brincar de ‘chute a gol’ no Serra Dourada

Enquanto os jogadores de Atlético e Vila Nova suam a camisa neste domingo (25), a TV Anhanguera vai desafiar o público do camarote oficial da emissora no Serra Dourada a marcar seus próprios gols. A ação contará com golzinho e os participantes terão cinco tentativas para marcar três gols e descolar um brinde.

A ação marca o retorno do Serra Dourada no circuito dos jogos do Goianão 2018, um dos estádios mais queridos da torcida do estado, considerado por muitos torcedores como uma segunda casa.

Os telespectadores poderão acompanhar as emoções do jogo Atlético x Vila Nova ao vivo, às 17h, na tela da TV Anhanguera e os internautas podem acompanhar o tempo real do jogo aqui no site do O POPULAR.