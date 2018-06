Esporte Torcedores criam evento na Suécia para apoiar jogador vítima de racismo na Copa Jakup Durmaz foi hostilizado durante partida contra a Alemanha no último sábado (23)

Alvo de manifestações racistas após falha em jogo da Suécia contra a Alemanha, na derrota sueca por 2 a 1 pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo da Rússia, no último sábado, em Sochi, Jakup Durmaz motivou a criação de um evento em Estocolmo para apoiá-lo, nesta sexta-feira. Parte da hostilidade contra o jogador, nascido na cidade sueca de Örebro, veio com menções à...