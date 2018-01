Torcedores com expectativas distintas

As quatro primeiras partidas de Vila Nova e Atlético no Campeonato Goiano, concluídas depois do clássico entre as equipes, que terminou com vitória colorada, serviu para vilanovenses e atleticanos, respectivamente, criarem expectativas diferentes após as atuações das agremiações na competição estadual.

Na família Santana, colorada que acompanha os jogos do Tigre com pai (Emanuel) filho (Felipe) e neto (Lucas), o inicio colorado - com 8 pontos em 12 disputados e liderança do Grupo B - faz com que o sonho de voltar a celebrar o título goiano depois de 13 anos se torne realidade partida após partida.

“O time está jogando bem. Me surpreendi, de verdade. Achei que teríamos mais problemas porque contratamos pouco, mas o Hemerson Maria está fazendo milagre com esse time”, opinou o empresário Felipe Santana, de 38 anos.

Entre os atleticanos, a esperança de dias melhores é o principal desejo após a sequência inicial no Goianão. “Tá bastante complicado, agora que o Jorginho saiu fica ainda mais difícil. O João Paulo (Sanches) também tem poucas opções, mas eu sou atleticano né? Então acredito que vamos dar a volta por cima”, frisou Matheus Ferreira, estudante de 22 anos. O Dragão tem apenas 2 pontos e é lanterna do Grupo A da competição estadual.