Esporte Torcedor sinistro do Brasil que virou meme é russo Homem apareceu durante partida contra o México com uma bandeira nas mãos

Além de classificar a seleção brasileira para as quartas de final da Copa do Mundo, a vitória por 2 a 0 sobre o México, em Samara, nesta segunda-feira, 2, ficou marcada pelo surgimento de um misterioso torcedor. Um homem loiro, de olhar sinistro, apareceu durante a transmissão da partida com uma bandeira do Brasil nas mãos e, imediatamente, virou meme. Sua imagem viralizou n...