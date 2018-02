Torcedor do Goiás é assassinado em troca de tiros com vilanovenses em Goiânia

Um torcedor do Goiás foi assassinado na tarde deste sábado (3) após trocar tiros com torcedores do Vila Nova, que se dirigiam para o Estádio Olímpico, onde as equipes se enfrentaram em partida válida pelo Campeonato Goiano. Mais de dez tiros foram disparados no local do confronto, na Avenida Anhanguera, próximo ao Terminal da Praça A.

Segundo o Porta Voz da Guarda Civil Metropolitana, Valdson Batista, Lucas Pereira Neves, de 25 anos, estava em uma moto e disparou tiros na direção de um ônibus do transporte público, que levava torcedores colorados para a praça esportiva. Os mesmos revidaram a ação com disparos.



Lucas, que possuía quatro passagens por assaltos à mão armada e porte ilegal de arma de calibre restrito, chegou a ser socorrido, mas morreu em um hospital da capital. Ele tinha uma tatuagem da Força Jovem, uma torcida organizada do Goiás.



Nenhum torcedor vilanovense foi preso, porque, de acordo com Valdson Batista, todos fugiram do local do confronto. Um agente da Rondas Ostensivas Municipais teve um ferimento no braço, após sua viatura bater no ônibus. A Polícia Civil investiga o crime.



Este foi o segundo caso policial envolvendo torcedores de Vila Nova e Goiás neste ano. No dia 21 de janeiro, no primeiro clássico entre as equipes no Estadual, um torcedor colorado, que não teve identidade divulgada, foi baleado no braço após esmeraldinos dispararem tiros contra vilanovenses que estavam no Terminal da Praça da Biblía.