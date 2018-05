Esporte Torcedor do Atlético terá frase em ônibus da seleção e acompanhará o Brasil na Rússia Leonardo Bressan, de 37 anos, precisou de 10 minutos para escolher a frase “mais que cinco estrelas, 200 milhões de corações”

O goiano Leonardo Bressan não esperava, mas realizou um dos seus maiores sonhos: vai assistir um jogo do Brasil na Copa do Mundo, que será disputada na Rússia. O sonho de acompanhar o duelo da seleção em solo europeu só será possível graças a sua criatividade. O torcedor venceu o concurso que escolheu a frase que será colocada no ônibus da seleção brasileira durante o M...