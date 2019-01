Esporte Torcedor com camisa do Vila Nova é baleado no Jardim Itaipu Vítima estava em um bar e foi surpreendida por dois suspeitos que atiraram contra ele. Polícia Civil investigará o caso e não confirma que o caso envolve brigas de torcidas

Um torcedor do Vila Nova foi baleado na panturrilha na noite deste domingo (27), no Jardim Itaipu. A vítima, que usava camisa do time colorado, estava em um bar do bairro, quando dois homens em uma moto se aproximaram do estabelecimento e fizeram disparos na direção do torcedor do Tigre. Segundo informações da Central de Flagrantes da Polícia Civil e da Polícia Milita...