Esporte 'Torcedor' Blatter se diverte com memes sobre Neymar e critica Copa de 2014

"Quero te mostrar uma coisa", afirmou à reportagem do Estado o ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter. Retirou do bolso seu telefone e acessou seus emails. "Você vai rir", alertou. As fotos se referiam a memes relacionados com Neymar e sua atuação no jogo contra a Suíça. "Olha esse", disse, apertando sobre um botão para que um desenho de Neymar apareça com ele dri...