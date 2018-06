Esporte Torça para o Brasil com o coração... tranquilo Não quer que a torcida na Copa do Mundo se torne atividade de risco? Saiba o que dizem os especialistas

Emoção não falta na Copa do Mundo. Quando a seleção brasileira entra em campo então, logo vem o bordão: “haja coração”. Nos oito jogos realizados até agora, sobrou adrenalina: viradas no placar, golaços de craques e um bom número de gols marcados nos minutos finais dos duelos, além de pênaltis e aquela tensão causada pela espera do árbitro de vídeo.A paixão do futebol,...