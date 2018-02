Top 7: relembre partidas importantes do Vila Nova na Copa do Brasil

O Vila Nova disputará nesta quarta-feira (28) sua 45ª partida na história pela Copa do Brasil. O time colorado enfrenta o Ferroviário (CE), às 20h30, no Estádio Presidente Vargas. É o primeiro de dois jogos para definir quem avança à 4ª fase da importante competição nacional.

O clube colorado está em sua 14ª participação no torneio criado em 1989 e que vive sua 30ª edição. A melhor campanha do Tigre na competição foi disputar as oitavas de final, em 2003, quando chegou na 12ª colocação geral da competição.

Ao todo são 44 jogos, 12 vitórias, 11 empates e 21 derrotas. O Tigre marcou 56 gols e sofreu 74 tentos. Se classificou 13 vezes e foi eliminado 13 vezes.

Confira sete jogos marcantes do Vila Nova na história da Copa do Brasil:

23/06/1990 - Serra Dourada - Vila Nova 0 x 0 Atlético

A estreia do Tigre na competição nacional foi na 2ª edição do torneio. De cara, um confronto contra o Galo. O Vila Nova segurou empate sem gols, em Goiânia. Foi eliminado em Belo Horizonte após sofrer goleada.

Escalação: Enéias; Mauro, Meri, Ronaldo Castro e Woshington; Kesley, Nelson Dourado, Robertinho e Formiga; Ivo e Jérson (Dionízio).

11/02/1994 - Mineirão - Atlético 4 x 3 Vila Nova

Mais uma vez o Galo mineiro no caminho do Tigre. Outra vez ainda na 1ª fase. Desta vez, o Vila Nova foi ao Mineirão e fez grande jogo, mas perdeu por 4 a 3. Noite iluminada dos artilheiros. Pelo Vila, Bé marcou três e pelo Atlético-MG os gols foram de Renato Gaúcho e Reinaldo.

Escalação: Josenildo; Wesley, Serginho, Paulo Silva e Célio Gaúcho; Waltinho, Tosin, Anderson (Rubinho) e Tim (Lindomar); Júnior e Bé.

24/03/1999 - Serra Dourada - Vila Nova 2 x 1 Grêmio

Após eliminar o Ceará, o Vila Nova teve o Grêmio, de Porto Alegre, como adversário na 2ª fase. O primeiro duelo foi em Goiânia e o Tigre venceu os gaúchos por 2 a 1. Os gols foram anotados por Moisés e Anderson Barbosa. O Grêmio descontou com Zé Afonso, aos 44 do 2º tempo, o atacante havia entrado no lugar de Ronaldinho Gaúcho.

Escalação: Harlei; Moisés, Wladimir, Leonardo Valença e Carlos Eduardo; Donizete, Cléber Goiano (Luciano Goiano), Cacá e Verona (Reinaldo Aleluia); Sabino (Luizão) e Anderson Barbosa.

21/03/2001 - Serra Dourada - Vila Nova 3 x 3 Internacional

Duelo de colorados na 1ª fase. No primeiro jogo, o Vila Nova recebeu o Internacional e buscou o empate três vezes. Anderson Barbosa, duas vezes, e Túlio Maravilha marcaram os gols do Tigre na partida. O empate provocou o jogo da volta que foi vencido pelos gaúchos por 3 a 1, no Beira-Rio.

Escalação: Fernando Prass; Airton, Wladimir, Hakanay e Batata (Cléber Goiano); Donizete, Carioca e Dejair; Wando, Túlio Maravilha e Anderson Barbosa.

30/04/2003 - Serra Dourada - Vila Nova 1 x 2 Cruzeiro

O Tigre decidia a classificação para as quartas-de-final em casa, após derrota em Belo Horizonte por 2 a 0. O time colorado até tentou fazer frente, mas o Cruzeiro tinha um esquadrão e seria campeão da tríplice coroa naquele ano. O gol de honra do Vila Nova foi marcado por Moisés.

Escalação: Silva; Leonardy, Moisés, Nei Baiano (Mirandinha) e Batata; Fábio Bahia, Souza, Alex Lopes e Cleitinho; Jean Carlo (Luciano) e Adriano Magrão (Kleyr).

12/04/2006 - Serra Dourada - Vila Nova 2 x 2 Fluminense

Em jogo válido pelas oitavas de final, o Vila Nova ficou na frente duas vezes no placar, mas cedeu o empate. Os gols do Vila Nova foram marcados por André Turatto e Marques. O gol que decretou o placar final foi marcado por Marcelo, hoje lateral esquerdo do Real Madrid e da seleção brasileira. O Tigre foi eliminado no jogo de volta.

Escalação: Vinícius; Vítor, Serjão, André Turatto e Adavilson; Rocha, Donizete Amorim (Kim), Alisson e Adrianinho (Alexandre); Rodriguinho e Marques (Anderson Lobão).

22/02/2018 - Serra Dourada - Vila Nova 2 (4) x (2) 2 Joinville

Esse é o jogo mais recente do Vila Nova pela Copa do Brasil. Válido pela 2ª fase, o Tigre saiu perdendo por dois gols de diferença e buscou o empate, com Keké e Ramon, para levar o jogo para a disputa por pênaltis. Foi a primeira vez que o time colorado decidiu uma vaga na Copa do Brasil desta forma.

Vila Nova: Mateus Pasinato; Maguinho, Brunão (Gastón), Diego Giaretta e Léo Rodrigues; Geovane, Heitor e Dudu (Keké); Reis, Ramon e Mateus Anderson (Vinícius Leite). Técnico: Hemerson Maria