Esporte Tomas Bastos é barrado para partida contra o Juventude Motivo seria insatisfação do clube com foto que circulou um dia após derrota para o Goiás. Técnico dará chance para Wesley Natã entre os relacionados e tem dúvida no gol para definir equipe

O meia Tomas Bastos foi barrado pela comissão técnica para a partida contra o Juventude, nesta terça-feira (5), em Caxias do Sul. O motivo teria sido uma foto que circulou um dia após a derrota para o Goiás (1 a 0), em que o jogador aparece ao lado do zagueiro René Santos, que está suspenso para o jogo por ter sido expulso no clássico contra o alviverde, em frente a u...